Conferenza Pioli: da Milanello le parole del tecnico alla vigilia della gara con il Verona, il programma prevede a seguire la rifinitura.

UDINESE – «Contro la Roma è stata una partita diversa perché loro attaccavano alti e noi potevamo pressare e creare superiorità numerica alzando il ritmo. Non potevamo pensare di fare la stessa partita anche contro l’Udinese che gioca in maniera diversa chiudendo gli spazi. Non parlerei di un approccio diverso l’atteggiamento, siamo orgogliosi di essere la squadra più giovane del campionato».

LEAO – «Leao deve dare il massimo in ogni singola partita e in ogni singolo allenamento ed è quello che sta facendo. Mercoledì non ha trovato la giocata vincente perché i difensori dell’Udinese hanno avuto la meglio su di noi. Deve creare meno punti di riferimento muovendosi un po’ di più. Sa che è quello che deve fare e dove deve migliorare».

CHAMPIONS – «Noi scommettiamo su noi stessi, su quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo dimostrato. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati e a fine stagione vedremo cosa siamo riusciti a fare».

ROMAGNOLI – «Romagnoli ha accettato la mia scelta, giustamente non con soddisfazione, ma è un giocatore importante e il capitano. Non era contento ma si è messo a disposizione per la partita successiva e ogni giocatore deve fare il massimo in allenamento e accettare le scelte del proprio allenatore».

VERONA – «Domani dovremo muoverci molto perché il Verona difende in maniera diversa dall’Udinese, forse un po’ più aggressiva. Se faremo questo e sapremo bravi ad alzare il ritmo riusciremo a fare bene».

BENNACER – «Bennacer ha avuto due infortuni e ora stiamo cercando di metterlo in campo ad ottimo livello. A livello mentale ha ovviamente un po’ di paura perché è un essere umano. Abbiamo già dimostrato in situazioni difficili e di emergenza di poter esprimere il nostro calcio e così riusciremo a farlo domani».

INFORTUNI – «Ci stiamo lavorando, siamo molto attenti sui carichi di lavoro ma sicuramente i tanti impegni hanno reso più difficile il lavoro. Non c’era mai successo di avere così tanti infortuni».

MOTIVAZIONE – «Oggi dirò ai miei giocatori che vorrei avere 30 anni indossare questa maglietta e scendere in campo insieme a loro. Non so se saranno contenti ma siamo una squadra forte e attraverso il superamento di certi momenti e certi risultati si raggiungono obiettivi importanti».

TREQUARTISTA – «Krunic in questo momento sta bene, ha riposato mercoledì e in questo momento credo ci siano più possibilità che giochi lui invece di Brahim Diaz».

COSA MANCA – «Ci manca qualche conclusione da fuori area perché non è sempre possibile arrivare con un giocatore dentro l’area».

TONALI – «Sta bene ha fatto delle buone prestazioni nelle ultime due gare. Ha avuto un affaticamento ma sta bene sia fisicamente che tecnicamente».

COSA MANCA – «Ci vuole qualità e determinazione per segnare, ci serve in questo momento anche qualche giocata individuale perché la giocata importante può risolvere le partite soprattutto quando la squadra avversaria cerca di chiudere assiduamente gli spazi. Speriamo di riuscirci domani».