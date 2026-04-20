Condò punge il Milan: «Pomeriggio di nulla, vittoria figlia di un paradosso»

Condò analizza il successo rossonero a Verona: critica al gioco di Allegri e lode allo spirito di Modric

Sulle pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato con estrema lucidità il momento di forma delle grandi del campionato, soffermandosi in particolare sulla prestazione del Milan al Bentegodi. Nonostante il ritorno al successo dei rossoneri, il noto giornalista non ha risparmiato critiche all’estetica e alla gestione della gara da parte della squadra di Massimiliano Allegri, definendo “spettrale” l’andamento del match nonostante il bottino pieno conquistato.

Secondo Condò, la vittoria del Milan è stata più il frutto di episodi singoli e di una strenua fase difensiva che di una reale superiorità espressa sul campo. Sebbene i tre punti siano vitali per blindare la zona Champions, l’analisi mette a nudo le fragilità di un sistema di gioco che fatica a imporsi anche contro avversarie sulla carta molto più deboli.

Il paradosso di Verona e l’equivoco di Allegri

IL MATCH — «Il Milan ha preso a Verona i tre punti che gli servivano per ricreare una distanza di sicurezza, ma l’ha fatto in coda a un pomeriggio di nulla, la fiammata risolutiva Leao-Rabiot seguita da una resistenza passiva arroccata attorno al bravo Gabbia, e questo contro un’avversaria che in classifica gli rende la bellezza di 48 punti».

L’EQUIVOCO — «La stessa enfasi con la quale Modric ha festeggiato un suo salvataggio nel finale dimostra da una parte il lodevole coinvolgimento alle sorti della squadra, dall’altra la situazione paradossale che s’era venuta a creare. L’iterazione del discorso allegriano ‘oggi non contava il bel gioco ma il risultato’ perpetra l’equivoco che le due cose siano antitetiche, e non la prima il mezzo più sicuro per ottenere la seconda».

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