Condò sulla differenza tra Napoli e Milan: «Hojlund sposta gli equilibri, Nkunku no. L’attaccante francese…»

Paolo Condò, dalle colonne del Corriere della Sera, offre una lettura pragmatica della semifinale di Supercoppa persa dal Milan, partendo dal presupposto che spesso il calcio sia davvero “semplice” come sostiene Massimiliano Allegri. Secondo il giornalista, la chiave della sfida di Riad risiede in una scelta di mercato della scorsa estate: sia il Milan che il Napoli avevano trattato a lungo Rasmus Højlund, ma l’infortunio di Lukaku spinse i partenopei al rilancio decisivo. Quell’investimento si è rivelato determinante, segnando il solco tra le due squadre nella sfida secca.

Condò sulle prestazioni di Nkunku

L’analisi si sposta poi sulla crisi del reparto avanzato rossonero, in particolare su Christopher Nkunku. Condò definisce l’attaccante francese un “fantasma”, sottolineando come il passaggio al Chelsea gli abbia tolto gli istinti e l’entusiasmo che lo avevano reso letale ai tempi del Lipsia. Se la prova opaca di Pulisic può essere considerata un caso isolato, quella di Nkunku sembra ormai una costante preoccupante. Nonostante ciò, Condò promuove la scelta di Allegri di continuare a puntare su di lui: per il giornalista è indispensabile che il giocatore continui a scendere in campo, poiché solo ritrovando il ritmo partita potrà sperare di tornare ai livelli di un tempo.