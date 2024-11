Condò sul Milan: «In grave difficoltà in campionato, ma se arriva tra le prime 8 in Champions…»

Condò: «Il Milan è in grave difficoltà in campionato, ma se arriva tra le prime 8 in Champions…». Le parole del giornalista

Condò dagli studi di Sky Sport 24 ha fatto un’analisi sulla stagione del Milan tra Serie A e Champions League.

LE PAROLE – «Il Milan è in grave difficoltà in campionato, ma ha un autostrada davanti a se in Champions. Sarebbe un risultato enorme piazzarsi tra le prime 8, ma è alla portata. Essere già nella parte alta dei playoff, dove avrebbe la gara di ritorno in casa, sarebbe già un risultato».