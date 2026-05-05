Condò sulla corsa Champions: «Roma più concentrata. Milan? Aver risparmiato per Fullkrug può aprire una voragine»

Condò sulla corsa Champions. Le parole del giornalista tra le colonne del Corriere della Sera sulla situazione di Roma, Juventus e Milan

Sulle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha commentato la situazione della corsa alla Champions League, evidenziando come la Roma, con una vittoria netta sulla Fiorentina, abbia tolto ogni illusione di sicurezza a Milan e Juventus, due squadre che stanno attraversando periodi di difficoltà. Secondo il giornalista, la Roma ha dimostrato una marcia in più, mentre le due rivali sembrano aver perso smalto.

LA FORZA DELLA ROMA – «La Roma ha tolto ieri sera a Milan e Juventus l’illusione di avere ancora un margine di sicurezza nella corsa ai posti Champions. L’ha fatto con una vittoria persino brutale sulla Fiorentina, mentalmente assente dopo che la vittoria della Lazio a Cremona aveva dissolto le ultime nubi sul tema salvezza. Ma al di là dell’inconsistenza viola, questa Roma viaggia a velocità tripla rispetto al Milan, e a concentrazione doppia rispetto alla Juve».

LA CRISI DEL MILAN E DELLA JUVE – «Il Milan è nel mezzo di una tremenda crisi atletica, e la mancanza di un gioco codificato al quale aggrapparsi — Allegri esalta i singoli, non i collettivi — lo denuda alle prime intemperie. Ha segnato un gol nelle ultime cinque partite, e soprattutto i suoi attaccanti non vedono la porta da due mesi; ingaggiare Fullkrug a zero nei giorni in cui la Roma investiva su Malen è stato un risparmio che rischia di aprire una voragine».

LA NECESSITÀ DI STABILITÀ – «La Juventus avrà giocato già sabato, a Lecce, e in cuor suo ieri Spalletti avrà benedetto il gol vincente di Noslin a Cremona, perché ha tolto pressione a Di Francesco. Ma la necessità che vada tutto bene, perché in assenza di leader forti la prima cosa che gira storta diventa una condanna, genera ansia. E in una volata è l’ultima sensazione di cui hai bisogno».

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