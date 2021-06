Concorrenza per il Milan per un giovane talento del Salisburgo

Il Milan, che si è mosso in anticipo su un giovane talento del Salisburgo, deve stare attento alla concorrenza di Liverpool e Tottenham

Il Milan, che si è mosso in anticipo su un giovane talento del Salisburgo, deve stare attento alla concorrenza di Liverpool e Tottenham. Patson Daka, attaccante 22enne degli austriaci, è finito nel mirino di alcuni club inglesi.

Al momento i rossoneri non sono intenzionati a presentare offerte, non prima di aver verificato le condizioni di Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione.