Conceicao, clamoroso retroscena da Milanello: è successo durante l’esperienza del portoghese

Conceicao, Franco Ordine, noto giornalista, ha rivelato un clamoroso retroscena sull’esperienza del portoghese a Milanello

Le recenti rivelazioni di Theo Hernandez sul clima tossico degli ultimi mesi in rossonero hanno trovato una sponda autorevole nelle parole di Franco Ordine.

Dalle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista ha dipinto un quadro inquietante di quanto accaduto a Milanello nella passata stagione, utilizzando una citazione cinematografica per sottolineare la gravità della situazione.

Secondo Ordine, specialmente dopo l’avvento di Sergio Conceição, all’interno del centro sportivo sono avvenute dinamiche “che voi mortali nemmeno immaginate”. Tensioni sotterranee, scontri verbali e una gestione autoritaria che, anziché compattare il gruppo, avrebbe finito per esasperare i leader dello spogliatoio. Queste rivelazioni spiegano meglio lo strappo di Theo e le sue parole sul “milanismo distrutto”: un ambiente ormai logoro dove il rispetto per le gerarchie storiche era stato sacrificato sull’altare di una nuova linea societaria, culminata poi nell’epurazione di Maldini e dei suoi fedelissimi.