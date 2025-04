Conceicao a Sport Mediaset: «Leao titolare? Non so nemmeno se domani sarò vivo. Coppa Italia? Ecco quanto ci crediamo»

Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato anche a Sport Mediaset in vista della sfida di domani contro l’Inter in Coppa Italia

Intervenuto a Sport Mediaset prima di Milan–Inter, semifinale di andata in Coppa Italia, ha dichiarato:

QUANTO CREDETE ALLA COPPA ITALIA – «Ci crediamo sin dal primo momento, a inizio stagione ci sono dei traguardi da raggiungere e questo è un obiettivo della squadra e crediamo in questo trofeo».

RISPOSTA ALLE CRITICHE PER LA PANCHINA DI LEAO COL NAPOLI – «Niente. Io non vedo il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. O sono bravo durante la partita a cambiarla oppure inizialmente dovevo fare altre scelte. È facile parlare dopo la partita».

ASSENZE NELL’INTER – «Non c’è Loftus-Cheek dalla nostra parte, ci sono altre assenze. E poi la rosa dell’Inter è ampia e di qualità. Dobbiamo guardare la dinamica di questa squadra, pensare a cosa fare per giocare una partita positiva e vincerla».

APPROCCI MOLLI – «Abbiamo parlato tra di noi. Non bisogna parlare più di tanto, bisogna dimostrare ed entrare in un modo diverso. Non è facile dopo un minuto prendere un gol. Siamo stati noi che non siamo stati bravi in quel momento. Abbiamo avuto 15-20 minuti di difficoltà, senza giustificazioni, ora le giustificazioni dobbiamo trovarle noi, io col gruppo. Abbiamo parlato di queste cose».

FINALI IN CRESCNDO – «Ma noi stiamo bene. Fisicamente stiamo bene, si è visto a Napoli. E siamo qua per dare una risposta dal primo all’ultimo minuto».

LEAO TITOLARE – «Io non so se domani sarò vivo, perciò vedrete».