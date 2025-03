Conceicao fa discutere: «Non so se qua l’ambiente sia meglio o peggio della Francia e del Portogallo». Le ultimissime notizie

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera a San Siro contro la Lazio. Di seguito il parallelo fatto dal mister nel paragonare quest’avventura con quelle che ha avuto in Francia e in Portogallo.

«L’ho fatto in Portogallo come in Francia. Qua è diverso, ambiente diverso: non dico in meglio o peggio».