Conferenza stampa Conceicao: le parole del tecnico alla vigilia della Lazio

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese presenta la sfida di domani in campionato contro la Lazio a San Siro

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera a San Siro contro la Lazio. Milannews24 seguirà la diretta LIVE:

Come ci rialza e come si reagisce?

«Vincere. Sappiamo della responsabilità del momento e di cosa è accaduto: per errori nostri o di altri. Risultato negativo, dobbiamo credere in momenti di piccole sfortune ma senza aggrapparci a questo. Lavorare su cosa non va e portare risultati: no altra strada».

Hanno i giocatori lo stesso fuoco che ha dentro dei lei?

«Il mio lavoro è trasmettere questo. Io ci credo veramente perchè il trofeo che potevamo conquistare lo abbiamo vinto. Abbiamo queste dodici partite e la Coppa Italia da affrontare. Migliorare su livello tattico e fisico e poi sicuramente cambiare mentalità, che deve essere al mille per cento in tutti i sensi dal primo secondo all’ultimo. Troppe distrazioni».

Ha un’idea del perchè la squadra non abbia assorbito il suo orgoglio e la sua mentalità da allenatore?

«Io sono qua per lavorare emettere a nudo quest’orgoglio perchè nella vita sono abituato a vincere. Ho vinto da giocatore e da allenatore, ho avuto un percorso di studio, ora sono qua e metto tutto a nudo, è vero! Sono in una squadra storica di nome, ma siamo altri tempi ora. Non dico nulla di nuovo, ma io capisco la mentalità e la fame dei tifosi di oggi, indipendentemente da chi sia a giocare e chi sia a parlare. Fame dei giocatori? Ogni persona ha il suo carattere, non vuol dire che uno sembra meno motivato dell’altro. Tutti abbiamo la stessa voglia di vincere».

