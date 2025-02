Conceicao Milan, Tiribocchi esclama: «Solo alcune volte mi ha convinto, mi ricorda Fonseca in questo». Le ultimissime sui rossoneri

In esclusiva a MilanNews24 è intervenuto Simone Tiribocchi. L’ex attaccante di Serie A si è espresso in questo modo sulla tematica impatto di Conceicao.

LE PAROLE – «A volte sì, a volte no, come Fonseca che aveva iniziato un percorso che doveva pagare dopo un cambio di allenatore dopo tanti anni, lui ha avuto una gestione dura non nelle parole come Conceicao ma nei modi, perché ha preso decisioni dure. Conceicao mi sembra abbia lavorato più sulla fase difensiva rispetto a Fonseca. Guardando la squadra di ieri dico che sta facendo un buon lavoro, però con Fonseca mi ricordo Madrid e subito dopo Cagliari. Bisogna prendere con le pinze quello che è il progetto che sta andando avanti. A gennaio è stato fatto un mercato incredibile e il Milan ora deve crescere in continuità»..