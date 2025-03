Condividi via email

Conceicao Milan, messaggio a cuore aperto per i tifosi: «Penso la stessa cosa vostra, vi spiego». Le ultimissime notizie

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera a San Siro contro la Lazio. Di seguito le sue parole rivolte ai tifosi

«La mia amarezza di quando le cose non vanno bene si sente, io non ci sto. La mia angoscia è la stessa dei tifosi, lo dico sinceramente. Delle volte sfogo a fine partita come dopo Bologna, perchè la sento così».