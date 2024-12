Conceicao Milan: «Abbiamo poco tempo ma non è assolutamente una scusa!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervistato da Milan Tv, Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, si è presentato. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all’altezza. Non abbiamo tanto tempo ma questa non è assolutamente una scusa. Con il tempo che ho a disposizione devo lavorare al massimo perché in giocatori capiscano cosa devono fare a livello individuale e poi collettivamente per essere una squadra forte ogni partita. Non c’è un’altra strada c’è tanto lavoro da fare ed è qua con loro: se abbiamo una grossa mentalità, poi con l’organizzazione e la qualità che i giocatori hanno possiamo fare delle belle cose».