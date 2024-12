Conceicao a Milan Tv: «Orgoglioso di iniziare questa avventura. Promesse ai tifosi? Non contano le parole, dobbiamo solo concentrarci su questo»

Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero nella giornata che ha sancito il suo arrivo a Milanello

Intervistato da Milan Tv, Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Sono orgoglioso di questa avventura. L’emozione è momentanea perché dobbiamo lavorare. Dobbiamo avere cuore caldo e testa fresca per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite: è quello che vogliamo noi. Rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all’altezza. Non abbiamo tanto tempo ma questa non è assolutamente una scusa. Con il tempo che ho a disposizione devo lavorare al massimo perché in giocatori capiscano cosa devono fare a livello individuale e poi collettivamente per essere una squadra forte ogni partita. Non c’è un’altra strada c’è tanto lavoro da fare ed è qua con loro: se abbiamo una grossa mentalità, poi con l’organizzazione e la qualità che i giocatori hanno possiamo fare delle belle cose. Le parole sono parole. Io devo dimostrare con i fatti e i risultati. Dietro ci deve essere un lavoro grande da parte di tutti: non solo giocatori ma anche ogni membro dello staff. Siamo qua per lavorare. Quello che dico ai tifosi è che lavoreremo tanto per essere all’altezza di questo grande club».