Conceicao fa discutere: «Giocatori adatti al mio gioco? In questo momento non li ho!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto a pochi minuti dal termine del match del Milan contro l’Inter Conceicao ha rilasciato in conferenza stampa sulle caratteristiche dei suoi giocatori:

GIOCATORI ADATTI? –«In questo momento no, perché non sono allenati e il video non basta, si sta fermi lì. A me piace una squadra che pressa, compatta, alta, aggressiva, con intensità. Ora non abbiamo questo, quindi dobbiamo adattare il nostro gioco essendo intelligenti»