Conceicao in conferenza: «Inzaghi parla di quello di cui deve parlare. Oggi ho visto due segnali importanti»

Sergio Conceicao nel post partita è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole al termine di Milan Inter:

DUE SEGNI IMPORTANTI – «Se non stai attento, vai in difficoltà. Abraham ha rubato la palla sul primo gol nostro come Morata in Supercoppa. Sinceramente, se mi domandano se il pareggio è giusto, dico di sì, ma oggi ho visto due segni importanti: quando sono arrivato in spogliatoio ho visto i miei molto delusi e tristi, mentre una gioia grande nei giocatori dell’Inter»

MANCA UN CENTROCAMPISTA? – «Abbiamo Loftus-Cheek infortunato, al momento la situazione è questa»

INZAGHI SI LAMENTA DI UN POSSIBILE RIGORE – «Non l’ho rivisto. Inzaghi ha parlato anche del fallo da cui è nato il primo gol, ma parla di quello di cui deve parlare. Ha trovato di fronte una squadra forte. Rispetto quello che ha detto»

GIOCATORI ADATTI? –«In questo momento no, perché non sono allenati e il video non basta, si sta fermi lì. A me piace una squadra che pressa, compatta, alta, aggressiva, con intensità. Ora non abbiamo questo, quindi dobbiamo adattare il nostro gioco essendo intelligenti»