Condividi via email

Conceicao Milan, Moncada fa chiarezza sul suo futuro: «Siamo soddisfatti, guardiamo oltre ai semplici risultati». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a DAZN prima di Venezia-Milan, Moncada, DT dei rossoneri, ha fatto il punto sul futuro di Sergio Conceicao.

PAROLE – «Allenatore? Siamo molto contenti, in questi mesi il mister ha portato qualcosa di importante a Milanello. Lavoriamo bene insieme. Parliamo sempre di risultati, ma vediamo anche le prestazioni. Abbiamo una struttura, siamo l’AC Milan, c’è gente che lavora, sì, pensiamo ad un nuovo DS per uno step in più ma abbiamo già una buona struttura».