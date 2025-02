Conceicao: «Ho visto l'Inter festeggiare e i miei giocatori delusi»

Conceicao fa discutere: «Giocatori adatti al mio gioco? In questo momento non li ho!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto a pochi minuti dal termine del match del Milan contro l’Inter Conceicao ha rilasciato in conferenza stampa sull’andamento della partita:

DUE SEGNI IMPORTANTI – «Se non stai attento, vai in difficoltà. Abraham ha rubato la palla sul primo gol nostro come Morata in Supercoppa. Sinceramente, se mi domandano se il pareggio è giusto, dico di sì, ma oggi ho visto due segni importanti: quando sono arrivato in spogliatoio ho visto i miei molto delusi e tristi, mentre una gioia grande nei giocatori dell’Inter»