Conceicao Milan, Collovati sul suo futuro: «Il club non guarda le due coppe ma questo fattore». Le sue recenti dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Fulvio Collovati (campione del mondo con l’Italia nel 1982) ha fatto il punto sul futuro di Conceicao.

Conceicao dopo la Supercoppa Italiana potrebbe vincere anche la Coppa Italia. Se si verificasse questo scenario lo confermerebbe?

«Il paradosso è che Conceicao ha vinto la Supercoppa e c’è questa possibilità, eliminando l’Inter, di vincere la Coppa Italia nella finale contro Empoli e Bologna. Quindi vinci due coppe ma magari a fine campionato arrivi settimo-ottavo in classifica: esoneri un allenatore che ha vinto due competizioni? Ci potrebbe stare come è successo ad Allegri dopo il terzo posto e la vittoria proprio in Coppa Italia con la Juve. Il Milan non guarda il singolo risultato ma il progetto. In questo momento deve ancora partire, è evidente».