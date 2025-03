Collovati: «Quarto posto molto complicato, Conceicao via anche con due trofei vinti. Successore? Allegri l’uomo giusto per un motivo» – ESCLUSIVA

Collovati, ex difensore del Milan tra le altre, ha analizzato il momento dei rossoneri e non solo: le sue dichiarazioni in esclusiva

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Fulvio Collovati ha dichiarato:

Milan atteso dalla gara col Como a San Siro. Champions ancora possibile?

«Il Milan per prima cosa deve vincere e con il Como sarà una partita complicata perchè gli uomini di Fabregas sono una bella squadra. Detto questo si deve capire di quale Europa si parla. Io ritengo che il quarto posto sia ancora possibile perchè ci sono ancora 10 partite ma allo stesso tempo un pò complicato per le gare che ci sono. Il Milan ha davanti diverse squadre, deve fare un percorso netto e non so se sia in grado di farlo».

Conceicao dopo la Supercoppa Italiana potrebbe vincere anche la Coppa Italia. Se si verificasse questo scenario lo confermerebbe?

«Il paradosso è che Conceicao ha vinto la Supercoppa e c’è questa possibilità, eliminando l’Inter, di vincere la Coppa Italia nella finale contro Empoli e Bologna. Quindi vinci due coppe ma magari a fine campionato arrivi settimo-ottavo in classifica: esoneri un allenatore che ha vinto due competizioni? Ci potrebbe stare come è successo ad Allegri dopo il terzo posto e la vittoria proprio in Coppa Italia con la Juve. Il Milan non guarda il singolo risultato ma il progetto. In questo momento deve ancora partire, è evidente».

Come post Conceicao si fa il nome di Allegri. Lei cosa ne pensa?

«Ho letto che Sacchi sarebbe contrario. Per me Allegri rientra nella schiera di quei numeri uno che sono una decina nel panorama nazionale e internazionale. Sono favorevole ad un suo ritorno e sono sempre stato un suo difensore quando era alla Juve. E i bianconeri se ne stanno accorgendo adesso. Ha fatto terzo posto e vittoria della Coppa Italia con una squadra abbastanza scadente. Ritorni che vanno male? Non è sempre così. Al Milan è successo con Capello e Sacchi ma ci sono stati anche dei ritorni ottimi. Allegri è legato ai colori rossoneri, secondo me può fare bene. Il Milan ha bisogno di un punto di riferimento che in questo momento manca sia in società che nella squadra. La realtà è questa».

Corsa scudetto: chi vede favorita per la vittoria finale?

«Per lo scudetto dico che è una corsa a tre con il Napoli leggermente favorito per via del calendario».

L’Italia è attesa dalla sfida in Nations League contro la Germania…

«Con la Germania in Nations League non sarà semplice, solitamente i tedeschi ci portano bene a livello storico e che per tanti motivi ci soffrono. Però in questo momento siamo ancora in costruzione, non canterei vittoria. Loro sono già da qualche anno che si sono stabilizzati e sono più avanti di noi nel percorso».

SI RINGRAZIA FULVIO COLLOVATI PER LA DISPONIBILITA’ DIMOSTRATA IN QUESTA INTERVISTA