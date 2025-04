Conceicao Milan, svolta improvvisa sul suo futuro: l’annuncio cambia tutto. La situazione aggiornata. Le ultimissime sui rossoneri

Ieri si è disputata la semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha visto il Milan trionfare contro l’Inter per tre reti a zero. Le scelte di Sergio Conceicao, dunque hanno pagato e, come riportato da Sportmediaset, sarebbero in aumento le sue possibilità di permanenza.

«Se erano prossime allo zero le possibilità di una conferma di Conceicao, adesso stanno leggermente aumentando. Un motivo è la difficoltà per arrivare a profili più elevati, come Conte e Allegri, che hanno messo davanti altri club al Milan, ci arriva questo segnale».