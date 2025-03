Conceicao Milan, l’ultima indiscrezione spiazza completamente i tifosi! Scenario da non credere, non se lo aspettava nessuno

Conceicao Milan, clamorosa indiscrezione: la società non ha preso nessuna decisione sul futuro del tecnico. La separazione non è scontata

Come riferito dal Corriere dello Sport, e in particolare dal giornalista Franco Ordine, in casa Milan non è assolutamente scontata la separazione con Sergio Conceicao al termine della stagione. A prescindere dalla ridda di nomi usciti infatti, da via Aldo Rossi fanno sapere che nessuna decisione è stata presa e che tutto il club ha piena fiducia nell’ex Porto.

Un finale di stagione in crescendo e la vittoria della Coppa Italia, unita a quella della Supercoppa già vinta, potrebbero portare alla clamorosa conferma di Conceicao al Milan anche nella prossima stagione.