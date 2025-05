Conceicao Milan, scenario clamoroso all’orizzonte! I rossoneri meditano, non se lo aspettava nessuno

Conceicao Milan, clamoroso scenario all’orizzonte: all’interno della società rossonera cresce il partito di chi spinge per la conferma del portoghese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la vittoria di ieri sera del Milan in rimonta sul campo del Genoa non solo ha dato continuità ad un momento positivo dei rossoneri verso la finale di Coppa Italia del 14 maggio contro il Bologna ma ha dimostrato ancora una volta come il gruppo sia tutto dalla parte di Sergio Conceicao.

La Rosea assicura che man mano che passano i giorni sta crescendo nel Milan il partito di coloro che spingono per la conferma dell’ex Porto anche in vista della prossima stagione: snodo fondamentale sarà proprio l’ultimo atto della Coppa Nazionale all’Olimpico. Sollevare il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa aumenterebbe a dismisura le chance di conferma.