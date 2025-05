Compleanno Tonali: arrivano gli auguri del Milan sui propri profili social all’ex centrocampista rossonero – FOTO

Compleanno Tonali: sui propri profili social il Milan ha fatto gli auguri all’indimenticato ex centrocampista, oggi al Newcastle

Giornata speciale quella di oggi per Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, e per tutti i tifosi rossoneri. Il classe 2000 festeggia infatti oggi il compleanno numero 25.

Best wishes to Sandro Tonali on his birthday 🎉 #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 8, 2025

Sui propri profili social il Milan ha fatto gli auguri all’ex centrocampista che è rimasto nel cuore di tutti i tifosi del Diavolo.