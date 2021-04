Compagnoni: «Vi spiego perchè la Champions è decisiva per il Milan»

Compagnoni ha spiegato che la Champions agevolerebbe il Milan sul fronte dei rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza

Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha analizzato la situazione del Milan spiegando il perchè la qualificazione alla Champions League sia fondamenta per i rossoneri:

«I giocatori in scadenza non stanno tirando indietro la gamba, non ci sono dubbi sul loro impegno. Per il Milan è fondamentale centrare l’obiettivo Champions, convincerebbe i giocatori a restare, sia per questioni economiche sia per la vetrina europei. Sarebbero meno attratti da sirene di altri club che la giocano».