Compagnoni a Sky: «Pulisic ha fatto una furbata, ma il Milan ha meritato la vittoria»

Maurizio Compagnoni, ha parlato negli studi di Sky Sport dopo Lazio Milan. Ecco cosa ha detto sulla vittoria dei rossoneri

LE PAROLE – «Per me non c’erano due espulsioni, quelle procurate entrambe da Pulisic, l’equilibrio l’ha rotto la prima espulsione, la partita è stata condizionata, Pulisic ha fatto una furbata. Sulla terza espulsione il Var poteva intervenire, invece non hanno fatto nulla, hanno sbagliato in tre. Poi il Milan ha meritato di vincere perchè ha creato di più»