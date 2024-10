Compagnoni sicuro: «Il caso Leao non si può risolvere per questo motivo. Fosse stato lo stesso dello scudetto...»

Le parole del giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni riguardo il caso Rafael Leao con il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole di Maurizio Compagnoni riguardo il momento che vive al Milan Rafa Leao.

PAROLE – «È un giocatore che incide pochissimo, nonostante abbia qualità indiscusse, Si sta svalutando a livello di mercato. Avesse la valutazione dell’anno dello scudetto, il problema lo risolvi subito: arriva un club importante con un assegno da 100 milioni, se li sai spendere 100 milioni ne prendi di giocatori forti. Oerò in questo momento dubito che possa arrivare qualcuno anche con un assegno da 50 milioni. La valutazione di Leao si è molto abbassata. Secondo me 30, 35? Non credo di più in questo momento».