Compagnoni sul sogno Scudetto: «Nessuno ha mai chiesto al Milan di vincere, la speranza c’è ma dipende da…»

Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro l’Inter

Negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 nel derby, spostando l’attenzione sulle reali ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante i 7 punti di distacco dalla capolista, il telecronista ritiene che la posizione dei rossoneri sia ideale dal punto di vista psicologico, proprio perché priva di quell’obbligo di vittoria che grava invece sui nerazzurri. «Credo che Allegri dirà ai suoi di non guardare la classifica, né indietro né avanti. Nessuno mette pressione al Milan perché nessuno chiede al Milan di vincere lo scudetto», ha spiegato Compagnoni.

Compagnoni, l’Inter trema e il Milan vola verso la Champions

Se la corsa al titolo resta un obiettivo difficile ma non impossibile, il consolidamento del piazzamento europeo appare ormai una certezza per il club di via Aldo Rossi. Secondo Compagnoni, la vittoria contro la squadra di Cristian Chivu ha messo in cassaforte l’obiettivo minimo stagionale: «In chiave quarto posto il vantaggio è consistente: 9 punti su due squadre. Per il Milan si è messa bene». Tuttavia, resta un’incognita tattica che Allegri dovrà gestire per continuare a sognare la rimonta: la cronica mancanza di un finalizzatore di ruolo.

Il commentatore ha infatti ribadito come la squadra continui ad avere un «problema grosso», ovvero quello di giocare senza centravanti. Questo limite, seppur finora mascherato dai risultati e dalla solidità tattica, potrebbe pesare nelle sfide più bloccate del finale di stagione. La palla passa ora all’Inter: la «piccola speranza» rossonera di riaprire definitivamente i giochi dipenderà esclusivamente dalla capacità di reazione dei nerazzurri, chiamati a dimostrare di non aver subito il colpo psicologico del derby perso.