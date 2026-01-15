Como Milan, la match preview del recupero di campionato: tutti i numeri della sfida tra lariani e rossoneri

Como Milan, la match preview della delicata sfida di campionato: ecco tutti i numeri della partita dei rossoneri

Tutto è pronto allo stadio Giuseppe Sinigaglia per l’atteso recupero della sedicesima giornata di Serie A. La sfida tra Como e Milan, originariamente rinviata per gli impegni in Supercoppa a Riyadh, si gioca stasera, giovedì 15 gennaio 2026. I rossoneri arrivano in riva al lago con l’obiettivo di interrompere la serie di due pareggi consecutivi contro Genoa e Fiorentina e accorciare il distacco dall’Inter di Cristian Chivu, attualmente capolista a quota 46 punti. Nonostante qualche rallentamento recente, la squadra di Massimiliano Allegri vanta una striscia di imbattibilità in campionato che dura da ben 18 partite.

Dall’altra parte, il Como di Cesc Fàbregas si sta confermando la vera rivelazione del torneo, potendo vantare la miglior difesa del campionato. I lariani sono ancora imbattuti tra le mura amiche e arrivano dal prezioso 1-1 acciuffato in extremis contro il Bologna. Allegri ha avvisato i suoi ragazzi: «Fàbregas sta facendo un ottimo lavoro, giocano bene e pressano molto; dovremo andare lì con la cattiveria giusta per prenderci i tre punti». Il tecnico livornese dovrà fare a meno degli infortunati Gimenez e Pavlovic, ma ritrova Tomori al centro della difesa.

Como Milan, le scelte tattiche e il ritorno di Modric

In cabina di regia è pronto al rientro dal primo minuto Luka Modric, dopo il turno di riposo osservato a Firenze. In attacco il dubbio è amletico: Nkunku, reduce da un momento di forma straordinario con 3 gol nelle ultime tre gare, si gioca il posto con Pulisic per affiancare l’inamovibile Rafael Leao. Gli occhi saranno puntati anche su Youssouf Fofana, unico diffidato tra i milanisti, che dovrà gestire con prudenza i suoi interventi per non saltare il prossimo impegno.

Storicamente, il Sinigaglia è un campo che sorride ai colori rossoneri. Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 13 sfide contro il Como e non perde contro i biancoazzurri nel massimo campionato dal lontano 13 gennaio 1985. Se Allegri dovesse centrare il successo stasera, agguanterebbe il secondo posto solitario a 43 punti, portandosi a sole tre lunghezze dall’Inter capolista e riaprendo ufficialmente ogni discorso per il titolo nazionale.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.