Como Milan, i precedenti sorridono ai rossoneri: ecco il dato sulla squadra di Allegri

Como Milan, i precedenti sono a favore dei rossoneri: ecco il dato in vista della delicata sfida di questa sera

È tutto pronto per il fischio d’inizio di Como-Milan, match che chiude la sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri si presenta in riva al lago con il favore dei pronostici, non solo per la classifica attuale, ma anche per una tradizione storica che vede il club rossonero dominare nettamente il confronto diretto. Il Milan arriva a questa sfida forte di un’imbattibilità che dura da decenni: sono infatti ben 13 le sfide consecutive in massima serie in cui i lariani non riescono a strappare i tre punti al Diavolo.

In questo parziale, il bilancio è quasi schiacciante a favore dei rossoneri, capaci di collezionare 8 vittorie e 5 pareggi, con un computo totale delle reti di 22 gol fatti a fronte di soli 6 subiti. Numeri che testimoniano come, storicamente, la difesa del Milan sia riuscita a neutralizzare gli attacchi comaschi con estrema regolarità. Allegri sa bene che mantenere alta la concentrazione contro le cosiddette “piccole” è il punto debole del suo attuale ciclo, ma i precedenti offrono una solida base di fiducia per i tifosi.

Como Milan, il tabù lariano: una vittoria che manca dal 1985

Per trovare l’ultimo acuto del club lombardo contro il Milan bisogna tornare indietro di oltre quarant’anni, a una serata che resta indelebile nella memoria dei tifosi biancoazzurri: «L’ultimo successo dei lariani contro i rossoneri nel massimo campionato risale al 13 gennaio 1985 (2-0 al Meazza con gol di Gianfranco Matteoli e Pasquale Bruno)». Una vita fa, calcisticamente parlando, quando il calcio italiano era profondamente diverso.

Stasera il Como proverà a spezzare questo lunghissimo digiuno, cercando di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà un Milan che non può permettersi ulteriori passi falsi nella rincorsa all’Inter di Cristian Chivu. Riuscirà la formazione di casa a riscrivere una storia ferma a metà anni Ottanta, o Allegri confermerà la legge rossonera? La parola passa al campo.

