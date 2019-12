Colpo Borussia Dortmund: preso Haaland per soli 20 milioni

Erling Haaland è del Borussia Dortmund: colpo sensazionale dei tedeschi che si assicurano l’attaccante ex Salisburgo per 20 milioni di euro

Colpo sensazione del Borussia Dortmund che acquista a titolo definitivo Erling Haaland, giovanissimo centravanti ormai ex Salisburgo, per la cifra irrisoria di 20 milioni di euro. Accostato nelle scorse settimane a Milan e soprattutto a Juventus, l’attaccante norvegese ha firmato un contratto fino al 2024 con il BVB che mette a segno così uno dei colpi di calciomercato più importanti della sessione di gennaio insieme al ritorno di Ibra in rossonero.

A creare maggiore stupore è la cifra pagata dal Borussia Dortmund per Haaland: solo 20 milioni di euro. Nel contratto che lega l’attaccante norvegese con il Salisburgo infatti era presente una clausola rescissoria valida per la sessione invernale. Per intenderci Haaland, 28 gol in 22 presenze in stagione e capocannoniere della Champions, è stato pagato dal Borussia Dortmund 4 milioni in meno di Calhanoglu dal Milan.