Colpani Milan, l’obiettivo di mercato non è partito titolare contro il Napoli: Palladino svela il motivo. Le parole dell’allenatore del Monza

L’allenatore del Monza Palladino ha analizzato il pareggio contro il Napoli ai microfoni di DAZN spiegando il motivo della mancata titolarità di Colpani, obiettivo del mercato Milan.

PAROLE – «La scelta non è stata tattica, ma solo perché ho visto bene Carboni in settimana. Li ho alternati tutta la settimana, loro si giocano il posto e sapete che per me la competizione interna è fondamentale, fa parte del loro percorso di crescita. Oggi Valentin ha disputato un’ottima partita, potevamo fare meglio su qualche ripartenza ma sono davvero molto soddisfatto. Oggi potevamo vincere come perdere, sono contento».