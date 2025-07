Colombo, piace a Torino e Genoa: il Milan riflette sulla formula del trasferimento

Colombo nel mirino di Torino e Genoa: il Milan riflette sulla formula del trasferimento dell’attaccante

Il mercato del Milan si anima con l’imminente arrivo di Samuele Ricci, talentuoso centrocampista del Torino. Le ultime indiscrezioni confermano che l’operazione per portare Ricci in rossonero non prevederà al momento l’inserimento di contropartite tecniche. Una scelta che semplifica la trattativa e dimostra la volontà del Diavolo di puntare dritto sul mediano granata, atteso a Milano già nella giornata di mercoledì per le visite mediche e la firma sul contratto. A riportarlo è Daniele Longo su X.

Questo approccio diretto evidenzia come il Milan voglia assicurarsi le prestazioni di Ricci senza complicazioni legate a scambi di giocatori, preferendo un trasferimento basato esclusivamente su un accordo economico con il Torino. Per il centrocampista, l’opportunità di vestire la prestigiosa maglia del Milan rappresenta un salto di qualità significativo, permettendogli di misurarsi in un contesto di alta classifica e con ambizioni europee. La sua duttilità e la capacità di dettare i ritmi di gioco lo rendono un profilo interessante per rafforzare la mediana del club meneghino.

Parallelamente all’arrivo di Ricci, si sviluppano le discussioni sul futuro di Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan. Su di lui c’è l’interesse concreto del Torino, che lo vedrebbe bene come rinforzo per il proprio reparto offensivo. Tuttavia, i granata non sono l’unico club sulle tracce del promettente centravanti: anche il Genoa ha mostrato apprezzamento per Colombo, inserendosi nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni.

Per quanto riguarda Colombo, la formula del trasferimento è ancora oggetto di dibattito. Si ragiona su diverse opzioni che potrebbero accontentare sia il Milan, desideroso di valorizzare il proprio talento, sia i club interessati a dargli spazio e continuità. Le possibilità spaziano da un prestito secco, magari con diritto di riscatto e controriscatto, a un trasferimento a titolo definitivo, seppur meno probabile vista la giovane età e il potenziale del giocatore.

L’addio (temporaneo o definitivo) di Colombo consentirebbe al giovane attaccante di trovare maggiore spazio e minuti preziosi, elementi fondamentali per la sua crescita professionale. Il Milan, dal canto suo, monitorerebbe attentamente i suoi progressi, valutando poi il suo rientro alla base o una futura cessione a titolo definitivo. La strategia dei rossoneri sembra chiara: rafforzare la rosa con innesti mirati come Ricci, mentre si cercano le migliori soluzioni per i giovani talenti in ottica di crescita e valorizzazione.