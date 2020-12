Colombo, pronto alla chiamata: Pioli ci pensa per dar riposo a Rebic protagonista nelle ultime gare anche con buoni risultati

Colombo, pronto alla chiamata: Pioli ci pensa per dar riposo a Rebic protagonista nelle ultime gare anche con buoni risultati. Tuttavia la gara di domani potrebbe essere un’occasione per far rifiatare e Rebic e dare spazio a Colombo che ad inizio stagione aveva fatto benissimo per poi finire tra le scelte opzionali. Pioli riflette su questa possibilità, in virù di una gara che potrebbe dare il primo posto ma che potrebbe anche risultare uno sforzo inutile, qualora il Lille dovesse battere il Celtic.

BENE ALL’INIZIO- Nessuno pensava inizialmente che Colombo potesse esplodere così bene in senso positivo e nessuno pensava poi potesse “sparire” così senza più possibilità alcuna. Ora toccherà lui sfruttare l’occasione, nel caso in cui arrivasse l’ok.