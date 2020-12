Sparta Praga-Milan, probabili formazioni: Rebic ancora tra i titolari

Sparta Praga-Milan, Pioli verso il turn over: Dalot ancora presente mentre Pioli dovrà decidere chi far rifiatare in attesa del Parma

Sparta Praga-Milan, Pioli verso il turn over: Dalot ancora presente mentre Pioli dovrà decidere chi far rifiatare in attesa del Parma. Corriere dello sport di questa mattina fa il punto su quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico che domenica affronterà il Parma, quindi pensate in modo tale da non stressare troppo i titolari, con una gara valida solo per il primo posto europeo e neanche così scontato.

LILLE COMANDA – I francesi sono in testa nel girone a più 1, vale a dire che una vittoria contro il Celtic consentirebbe loro di arrivare primi, anche se il Milan dovesse battere lo Sparta. Domenica c’è il Parma in campionato, per questo motivo, secondo il quotidiano, il tecnico schiererà ancora una formazione dettata dal turn over. Dalot sulla destra e Krunic in mezzo al campo insieme a Tonali. Attenzione all’attacco: Rebic potrebbe cedere il posto a Colombo o a Daniel Maldini.

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.