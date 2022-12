Colombo: «Obiettivo? Vincere la prossima partita»

Sofia Colombo, giocatrice della Lazio Femminile, prossima avversaria del Milan in Coppa Italia, si è raccontata a Donne sul Web

Sofia Colombo, giocatrice della Lazio Femminile, prossima avversaria del Milan in Coppa Italia, si è raccontata a Donne sul Web:

«Le due stagioni a Verona e Napoli? Quella di Verona è stata più complicata, mentre a Napoli è andata un po’ meglio, ma sono comunque entrambe state annate abbastanza difficili per me. Ora invece mi sento nella mia dimensione e sento chiaramente la fiducia del mister e delle mie compagne di squadra. L’obiettivo è chiaro, ma non bisogna sbilanciarsi. Dobbiamo pensare di partita in partita, l’obiettivo è sempre vincere la gara successiva, è così che si va avanti. Piedi per terra e concentrazione sul momento presente»