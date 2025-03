Collovati si esprime sulla nazionale: «Solitamente giocare contro i tedeschi ci porta bene…». Le sue recenti dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Fulvio Collovati (campione del mondo con l’Italia nel 1982) ha parlato della prossima partita in programma contro la Germania.

L’Italia è attesa dalla sfida in Nations League contro la Germania…

«Con la Germania in Nations League non sarà semplice, solitamente i tedeschi ci portano bene a livello storico e che per tanti motivi ci soffrono. Però in questo momento siamo ancora in costruzione, non canterei vittoria. Loro sono già da qualche anno che si sono stabilizzati e sono più avanti di noi nel percorso».