Cocirio (CFO Milan) spiega: «Champions fondamentale per il futuro del club perché porta fino a 90 milioni di fatturato»

Cocirio (CFO Milan) ha spiegato nel corso dell’evento Merger & Acquisition Summit 2026 l’importanza della qualifcazione in Champions per i rossoneri

Nel corso dell’evento Merger & Acquisition Summit 2026 organizzato da Il Sole 24 Ore, Stefano Cocirio, Chief Financial Officer del Milan (clicca qui per altre dichiarazioni), ha discusso dell’importanza di qualificarsi per la Champions League e delle implicazioni che questo comporta per la strategia di mercato e la crescita del club rossonero. Cocirio ha sostituito Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, come relatore durante l’incontro.

L’IMPORTANZA DELLA CHAMPIONS LEAGUE – «Sicuramente la Champions League come sapete porta, ad una squadra come il Milan, dai 60 ai 90 milioni di fatturato. Essere in Champions League è fondamentale. Permette di fare una progettualità diversa nel corso dell’estate, sicuramente più ambiziosa e permette di guardare di più al futuro e non alla gestione dell’anno individuale».

IL FUTURO E LA COMPETITIVITÀ IN EUROPA – «Noi competiamo per il talento a livello europeo. Abbiamo fondamentalmente tre linee di ricavi. I diritti TV, lo stadio e il commerciale. Per tornare ad essere competitivi, e quindi per competere per i migliori talenti, bisogna per forza di cose far crescere queste tre linee di ricavo. Parliamo dallo stadio: noi abbiamo uno stadio che è glorioso ma non più in linea con i tempi…».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale