Cocirio (CFO Milan) sul modello Atletico: «Sono una bella storia, ma rispetto alle italiane ha il vantaggio di giocare in Liga»

Cocirio (CFO Milan) sul modello Atletico. Le sue parole all’evento Merger & Acquisition Summit 2026 organizzato da Il Sole 24 Ore

Intervenuto all’evento Merger & Acquisition Summit 2026 organizzato da Il Sole 24 Ore, Stefano Cocirio (QUI ALTRE DICHIARAZIONI), Chief Financial Officer di AC Milan, ha parlato al posto dell’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. Tra i temi affrontati, anche il modello dell’Atletico Madrid, indicato come esempio virtuoso di crescita e programmazione.

IL MODELLO ATLETICO MADRID – «L’Atletico è una bella storia. Quindici anni fa forse solo chi è appassionato di calcio conosceva la storia dell’Atletico Madrid, forse perché c’erano passati calciatori famosi come Vieri eccetera. Loro hanno fatto un programma molto serio incentrato sulla costruzione del nuovo stadio, da cui hanno instaurato un volano grazie al quale sono diventati poi molto competitivi».

IL CONFRONTO CON LA SERIE A – «L’Atletico, rispetto alle squadre italiane, ha e avrà sempre un vantaggio: in Spagna ci sono due squadre enormi, una squadra grande e poi la quarta è a distanza siderale dalla terza. In Italia non è così. Nel bene e nel male abbiamo tante squadre che competono vicino alla vetta e questo si traduce nel fatto che per poter andare in Champions League in Italia bisogna fare 70 punti. In Spagna probabilmente ne bastano 60. Questo cosa fa? Fa sì che l’Atletico ha la possibilità di programmare a medio termine avendo una discreta certezza di partecipare in Champions League tutti gli anni».

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