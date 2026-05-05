Stefano Cocirio, CFO del Milan: «Abbiamo fondamentalmente tre linee di ricavi: diritti TV, stadio e il commerciale». Segui le ultimissime

Il mondo della finanza e quello dello sport si sono incontrati nuovamente in occasione del “Merger & Acquisition Summit 2026”, evento organizzato da Il Sole 24 Ore. A rappresentare il Milan è intervenuto Stefano Cocirio, Chief Financial Officer del club rossonero, il quale ha preso la parola in sostituzione dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, inizialmente previsto tra gli ospiti.

PAROLE – «Noi competiamo per il talento a livello europeo. Abbiamo fondamentalmente tre linee di ricavi. I diritti TV, lo stadio e il commerciale. Per tornare ad essere competitivi, e quindi per competere per i migliori talenti, bisogna per forza di cose far crescere queste tre linee di ricavo. Parliamo dallo stadio: noi abbiamo uno stadio che è glorioso ma non più in linea con i tempi…

Sicuramente la Champions League come sapete porta, ad una squadra come il Milan, dai 60 ai 90 milioni di fatturato. Essere in Champions League è fondamentale. Permette di fare una progettualità diversa nel corso dell’estate, sicuramente più ambiziosa e permette di guardare di più al futuro e non alla gestione dell’anno individuale».