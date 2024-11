Classifica Serie A aggiornata: come cambia per il Milan dopo Atalanta Udinese

Classifica Serie A aggiornata: come cambia per il Milan dopo la vittoria dell’Atalanta contro l’Udinese per 2-1 in rimonta. La situazione

L’Atalanta vince contro l’Udinese in rimonta per 2-1 e aggancia il Napoli al primo posto in classifica in attesa del big match di stasera tra i partenopei e l’Inter a San Siro.

La Dea di Gasperini ora è a +7 sul Milan (che deve recuperare una partita col Bologna).

CLASSIFICA

Napoli 25

Atalanta 25**

Juventus 24**

Inter 24

Fiorentina 22

Lazio 22

Milan 18 *

Udinese 16

Bologna 15*

Torino 14**

Empoli 14**

Roma 13

Hellas Verona 12

Genoa 10**

Como 10**

Cagliari 10

Parma 9

Lecce 9**

Monza 8

Venezia 8 **

* una partita in meno

** una partita in più