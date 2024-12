Classifica Serie A aggiornata: Milan ottavo, la vetta dista 14 punti. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, ieri sera, non è andato oltre lo 0-0 contro il Genoa in campionato. I rossoneri, dunque, sono bloccati all’ottavo posto in classifica.

Atalanta 37

Napoli 35

Inter 31

Fiorentina 31

Lazio 31

Juventus 28

Bologna 25

Milan 23

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19

Roma 16

Genoa 16

Lecce 16

Parma 15

Como 15

Verona 15

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10