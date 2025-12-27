Classifica portieri, Maignan si piazza solo al terzo posto: ecco chi c’è al primo

Classifica portieri, Maignan al terzo posto per differenza di gol subiti e Expected Goals: ecco chi c’è al primo

In questa prima parte di campionato, il destino di molte squadre è stato scritto più dai guantoni che dagli scarpini degli attaccanti. Esiste un dato statistico che fotografa perfettamente questo impatto: la differenza tra i gol subiti realmente e gli Expected Goals Against (xGA), ovvero le reti che una difesa avrebbe “dovuto” incassare in base alla pericolosità dei tiri affrontati. Questa classifica premia i portieri che sono andati oltre il semplice dovere, trasformandosi in veri e propri muri insuperabili per gli avversari.

Al terzo posto di questa speciale graduatoria si piazza Mike Maignan. Il pilastro del Milan ha incassato solo 9 gol a fronte di un dato xGA di 14.3. Con una differenza di -5.3, il francese conferma di essere un riferimento assoluto per i rossoneri, capace di neutralizzare occasioni nitide e salvare punti pesanti in situazioni critiche. In seconda posizione troviamo invece la rivelazione Mile Svilar: il portiere della Roma ha subito appena 6 reti su 13.51 attese, con un incredibile differenziale di -7.51 che ha tenuto a galla i giallorossi nei momenti di massima pressione.

Classifica portieri, Provedel sul trono: il miglior rendimento del campionato

Il primato assoluto appartiene però a Ivan Provedel. Il numero uno della Lazio sta disputando una stagione fuori dal comune: a fronte di ben 16.59 reti potenziali, ne ha concesse soltanto 9 in 12 partite. Il suo saldo di -7.59 è il migliore dell’intero lotto e certifica come le sue parate siano state, finora, il fattore più determinante per i risultati della squadra biancoceleste.

Questi numeri non sono solo statistiche, ma la prova tangibile di quanto la continuità e il talento tra i pali possano influenzare la classifica di Serie A. Mentre gli attaccanti si prendono le copertine con i gol, Maignan, Svilar e Provedel si confermano le fondamenta su cui poggiano le ambizioni dei rispettivi club, dimostrando che una grande difesa parte sempre da chi indossa i guanti.