Classifica Milan, 12 punti in più in un anno: l’effetto Allegri! Numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A 2025/26 sta delineando gerarchie chiare e, secondo un’analisi dettagliata riportata da Tuttomercatoweb.com, il Milan emerge come la vera forza trainante di questa stagione. Il confronto tra la classifica attuale e quella dello scorso anno, al giro di boa delle 19 giornate, evidenzia una crescita esponenziale per il club meneghino, capace di invertire totalmente la rotta rispetto al passato.

Il fattore Allegri e la mano di Igli Tare

Il merito di questa metamorfosi va attribuito in gran parte alla nuova guida tecnica. Massimiliano Allegri, allenatore livornese noto per la sua pragmatica gestione del gruppo e la solidità difensiva, è riuscito a dare un’identità precisa ai rossoneri. Al suo fianco, il lavoro dietro le quinte di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua capacità di scovare talenti internazionali e gestire il mercato con lungimiranza, ha permesso di costruire una rosa competitiva e profonda.

I numeri della rinascita: +12 rispetto al passato

Analizzando i dati di Tuttomercatoweb.com, il Diavolo ha collezionato ben 39 punti, ovvero 12 punti in più rispetto alla stagione 2024/25. Un dato ancora più impressionante se si considera che la compagine di Allegri ha una gara in meno rispetto ad alcune dirette concorrenti. Solo la Roma ha fatto meglio in termini di crescita netta (+13), ma la proiezione dei rossoneri resta la più solida per la lotta al titolo.

Mentre l’Inter capolista tiene il passo con 42 punti (+2), le altre rivali arrancano: il Napoli segna un -3, mentre la Fiorentina vive un vero tracollo con un pesante -22.

Tabella comparativa Serie A: Classifica a confronto

Ecco lo stato di salute delle big e delle sorprese del campionato (dati riferiti alle prime 18/19 giornate):

Squadra Punti Attuali Differenza vs 2024/25 Inter 42 +2 Milan 39 +12 Napoli 38 -3 Juventus 36 +3 Roma 36 +13 Como 33 +15

Prospettive per il girone di ritorno

La gestione di Massimiliano Allegri sta portando i frutti sperati, trasformando i rossoneri in una macchina da punti. Grazie agli innesti mirati suggeriti da Igli Tare, il Milan punta ora a colmare il gap con i cugini nerazzurri. La solidità mostrata dal Diavolo suggerisce che la lotta per lo Scudetto sarà accesa fino all’ultima giornata, con un Milan finalmente protagonista assoluto del calcio italiano.