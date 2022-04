Classifica campionato Primavera: Milan a rischio play out

Il Milan Primavera è stato sconfitto in rimonta dal Bologna. La classifica dei rossoneri è sempre più preoccupante con lo spettro play out

Il Milan Primavera è stato sconfitto in rimonta dal Bologna. La classifica dei rossoneri è sempre più preoccupante con lo spettro play out. Ecco come cambia dopo le gare di ieri:

– Final four

Roma 61

Inter 59

– Playoff scudetto

Cagliari 55

Atalanta 54

Fiorentina 51

Juventus 47

–

Sampdoria 45

Bologna 42

Sassuolo 41

Torino 40

Napoli 39

Empoli 39

Milan 39

Hellas 38

– Playout

Genoa 35

Lecce 34

– Retrocessioni

Spal 23

Pescara 15