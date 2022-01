Classifica Assistman Top 5 campionati: Theo Hernandez nei primi 10

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella classifica dei difensori che giocano nei top 5 campionati europei con più assist c’è anche Theo Hernandez

Come riportato da questa speciale graduatoria di Trasfertmarkt, in testa c’è Trent Alexander-Arnold del Liverpool, con 10 passaggi vincenti in 19 presenze. Il terzino del Milan è in settima posizione con 5 assist, alla pari di giocatori del calibro di Reece James del Chelsea e Joao Cancelo del Manchester City.