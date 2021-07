Clamoroso Pjanic! Atto di amore per la Juventus: ecco cosa ha fatto il centrocampista bosniaco del Barcellona

Come riferito da Sport Miralem Pjanic è ormai giunto al capolinea della sua esperienza al Barcellona. La priorità del giocatore è di tornare in Italia ma Miralem non vuole tradire la Juve: ecco perché ha detto subito di no a Milan e a Inter che si erano interessate. Lui vuole solo i bianconeri che potrebbero prenderlo in prestito biennale ma con un ingaggio meno elevato di quello attuale.

Nelle ultime ore si è fatto vivo anche il Tottenham con Paratici che ha chiesto il prestito del giocatore.