Cittadella Milan femminile: doppio esordio tra le fila rossonere

Ganz fa esordire due giocatrici nel match tra Milan femminile e Cittadella: ecco chi è entrato tra le fila delle rossonere

Sul risultato di due a zero per le rossonere in Cittadella Milan, Ganz sceglie di dare spazio a Fedele e Miotto. Per le due giocatrici è un esordio in campionato con la maglia del diavolo.

Fedele, portiere della formazione di Ganz, entra al posto di Korenciova, mentre Miotto, che è un’attaccante, sostituisce Longo.

