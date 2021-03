Cistana: «Tonali? Forse maglia pesante comunque il suo lo sta facendo»

Il difensore del Brescia Andrea Cistana ha parlato dell’interesse delle big nei suoi confronti e si è concentrato anche su Sandro Tonali

Andrea Cistana, giovane difensore del Brescia che si è messo in mostra anche lo scorso anno in Serie A, ha parlato in conferenza stampa concentrandosi sulle voci che lo vorrebbero in una big e anche del momento difficile del suo ex compagno Sandro Tonali.

BIG – «So dei vari interessamenti per quello che mi capita di leggere, io non so niente. Ad esempio il mio procuratore è a casa col Covid da alcuni giorni, dunque non so nulla. Mi fa piacere, le prestazioni mi stanno ripagando, ma non ci penso assolutamente. Abbiamo un obiettivo da portare a casa».