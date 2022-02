Ciarravano: «Pioli ha reso competitivo il Milan. Prima della pandemia...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Ciarravano ha parlato così del Milan e di alcuni giocatori rossoneri negli studi di Sky Sport 24. Le sue parole

«Il Milan è una squadra che prima della pandemia non solo non era competitiva, ma era anche distante anni luce dall’esserlo. Ora invece lo è, non la favorita, ma Pioli ha avuto il merito di rendere competitiva questa squadra.»